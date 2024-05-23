ميشيل لوبلاى: تاريخ وجغرافيا سياسية «3».. ثورة الميدان فى أوكرانيا.. بداية عملية تؤدى إلى الحرب

شبه جزيرة القرم حجر ضخم فى الصراع التاريخى.. وأخطاء أمريكا وروسيا تعمق الأزمة

في أوكرانيا، بين الشرق والغرب، كان الخط الدولي للبلاد لا يزال بعيدًا عن الوضوح. تم انتخاب فيكتور يانوكوفيتش رئيسًا مرة أخرى في عام ٢٠١٠. وكانت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قيد التفاوض منذ عام ٢٠٠٧. وتم إبرام الاتفاقية في عام ٢٠١٢، وكان من المقرر توقيع الاتفاقية رسميًا في فيلنيوس في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٣، ولكن قبل أسبوع، رفض يانوكوفيتش التوقيع على الاتفاقية رسميًا في فيلنيوس.. ثم بدأت المظاهرات، وبلغت ذروتها بأعمال الشغب التمردية في الميدان في كييف في فبراير ٢٠١٤، والتي تم قمعها بقسوة من قبل الشرطة التي فتحت النار (٨٢ قتيلًا وأكثر من ٦٠٠ جريح). في مواجهة التحول الثوري للأحداث، ذهب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا (شكلت الدول الثلاث منظمة غير رسمية في أغسطس ١٩٩١، مثلث فايمار، الذي لم يكن نشطًا للغاية لعدة سنوات) إلى كييف في فبراير ٢٠٢٠ للدخول في مفاوضات لاستعادة السلم الأهلي.

إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأوكراني والمعارضة، فبمجرد مغادرة وزراء الخارجية، تسارعت الأحداث. غادر يانوكوفيتش العاصمة ليلجأ إلى خاركيف قبل عبور الحدود الروسية. وقام البرلمان الأوكراني بإقالة الرئيس الحالي، وتعيين رئيس مؤقت، وأعلن عن انتخابات رئاسية جديدة، وأقال عددًا من أعضاء المجلس الدستوري.

ردًا على ما بدا له وكأنه انقلاب، أمر فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شبه جزيرة القرم أعقبها ضمها بعد استفتاء حصل فيه الارتباط بروسيا على أغلبية كبيرة. وشبه جزيرة القرم التي انتزعتها الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر في عهد كاترين الثانية أصبحت أرضًا روسية منذ ذلك الحين.. في عام ١٩٥٤، ولأسباب مرتبطة، من ناحية، بتاريخ جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية داخل الاتحاد السوفييتي، ومن ناحية أخرى، بالبحث عن التماسك الاقتصادي الإقليمي، أعلن نيكيتا خروتشوف، السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفيتى أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قرر ضم شبه جزيرة القرم إداريًا إلى أوكرانيا. وفي الدولة السوفييتية، لم يكن للقرار أي تأثير على تماسكها السياسي. خلال اجتماع ٨ ديسمبر ١٩٩١، حيث اتفق المشاركون الثلاثة على تفكك الاتحاد السوفييتي، لم يطرح بوريس يلتسين مسألة مستقبل شبه جزيرة القرم التي ظلت بالتالي داخل الحدود الأوكرانية. تم إبرام معاهدة أولى في عام ١٩٩٧ بعد تقاسم أسطول البحر الأسود ومنح روسيا عقد إيجار لمدة عشرين عامًا (حتى عام ٢٠١٧) لاستخدام قاعدة سيفاستوبول. تم التوصل إلى اتفاق جديد في عام ٢٠١٠، لتمديد عقد الإيجار حتى عام ٢٠٤٢.

في الوقت نفسه، شهدت أحداث شبه جزيرة القرم، عقب ثورة الميدان، تمرد جزء من سكان منطقة دونباس الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا، اعتبارًا من أبريل ٢٠١٤، ضد السلطة المركزية، بدعم من روسيا الاتحادية. أعلنت منطقتان في أوكرانيا استقلالهما، باسم جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وتم التصديق عليهما من خلال استفتاءين أجريا في ١١ مايو ٢٠١٤. ولم تكن شرعية هذين الاستفتاءين موضع طعن من قبل السلطات الأوكرانية فحسب، بل من قبل القوى الغربية. ولوضع حد للقتال، تم إبرام اتفاق في مينسك في ٥ سبتمبر ٢٠١٤ بين روسيا وأوكرانيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان الاتفاق غير فعال. وبشكل أكثر جدية، تم التوصل إلى اتفاق ثان في ١٢ فبراير ٢٠١٥، مينسك ٢، وكان الموقعون عليه هم الاتحاد الروسي وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك. كل شخص لديه دوافعه الخفية، ولم يتم تنفيذ الاتفاق أبدًا. وتواصلت الاشتباكات بشكل متقطع بين الجيش الأوكراني وميليشيات الجمهوريتين المنشقتين المستفيدتين من الدعم الروسي.

واقع روسي يجب أن نفهمه

وفي هذا السياق من التوترات المستمرة، لم تظهر في أي وقت من الأوقات رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق رسمي، أو على الأقل تفاهم من شأنه أن يحدد، بما يتجاوز مسألة أوكرانيا، آفاق العلاقة التي ستنشأ بين الغرب والاتحاد الروسي. هذا الأخير، الذي ولد من تفكك الاتحاد السوفيتي، لم يعد لديه القوة أو مجال الهيمنة. وفي الفضاء الأوراسي، لا يحتل سوى دور ثانوي خلف الصين، التي أصبحت خلال نحو ثلاثة عقود قوة اقتصادية كبرى، "ورشة العالم". وأصبحت الصين "القوة الفقيرة" بحسب تعبير جورج سوكولوف هي في المقام الأول دولة مصدرة للمواد الخام، وخاصة الغنية بالمواد الهيدروكربونية. لكن لا يجب أن نهمل قدراتها العلمية والتقنية العالية، لكنها لم تتمكن من استغلالها للانتقال إلى المنافسة الصناعية العالمية. من الناحية المؤسسية، إذا كان قد تم انتخاب رئيس الاتحاد الروسي ومجلس الدوما عن طريق الاقتراع العام في نظام متعدد الأحزاب، فإن السلطة التنفيذية، في الممارسة العملية، يبدو أنها سلطوية، مع احترام محدود لحقوق المعارضين، على أقل تقدير. ولكن مثل أي بلد آخر، تتمتع روسيا بتاريخها الخاص، وهو في هذه الحالة تاريخ بلد تم بناؤه في كثير من الأحيان في ظل ظروف قاسية، واحتل مساحة هائلة مليئة بالتنوع.

واليوم، في عالم معقد جيوسياسيًا، متعدد الأقطاب، تهدف روسيا تحت زعامة فلاديمير بوتين إلى استعادة قوتها التي فقدتها بسبب قبضتها الضعيفة إلى حد ما على الجمهوريات التي شكلت الاتحاد السوفييتي السابق. كانت أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفيتى كما في عهد القياصرة بعد غزوها هي الرائد. وبسبب حنينه إلى الإمبراطورية الروسية، لم يتمكن فلاديمير بوتين من قبول تحولها إلى المجال الأمريكي. وفي الاتحاد الروسي، اختار فلاديمير بوتين الخيار العسكري، حيث كان الهدف جيوسياسيًا: منع أوكرانيا من الاندماج في المنطقة الغربية. ولا أحد يعرف، حتى يومنا هذا، ما إذا كان لم يكن مطلعًا على الإمكانات الحقيقية لجيشه بشكل جيد، أو ما إذا كان قد اتخذ قراره من منطلق اليقين الشخصي، أو ما إذا كانت هذه العوامل مجتمعة.

وهم حتمية التفوق

وفي حين أنه لا يمكن إنكار أن الاتحاد الروسي هو المعتدي في هذه الحرب، إلا أنه يجب علينا مع ذلك أن نتساءل عن طبيعة سياسة الولايات المتحدة تجاهه. هذا هو السؤال برمته الذي نطرحه: ما هي الرؤية التي ينبغي أن تكون في إدارة السياسة الخارجية وتميزها. فما هو هدف أمريكا من هذه الرغبة في إضعاف قوة أصبحت ضعيفة إلى حد كبير بالفعل مقارنة بما كانت عليه أثناء الحرب الباردة؟ إذا كان الاتحاد السوفييتي بالفعل في ذلك الوقت في ذروة القوة المعترف بها له. في ديسمبر ٢٠٠١، سمحت الولايات المتحدة للصين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وربما تصور زعماء أمريكا بهذه البادرة أن المملكة الوسطى، التي تسيطر عليها التنمية الاقتصادية، سوف تندمج في هذه المجموعة العالمية التي تطمح إليها النخبة الحاكمة في الغرب. وبالتركيز على التجارة وتعدد التبادلات، في إطار التقسيم الدولي للعمل وتقاسم المعايير المشتركة، فإن العولمة ستتصدرها أمريكا. ولن تفشل الصين، من خلال الوسائل الاقتصادية، في احتضان هذه القيم المشتركة تدريجيًا، بمرور الوقت، والتي تعتبر لا تنفصل عن هذا المسار، تحت رعاية الولايات المتحدة.

إن هذه الحرب التي يقودها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا هي نتيجة لمواجهة جيوسياسية معارضة للولايات المتحدة، التي تجمع حلفاءها في الناتو. أرادت أمريكا استكمال تفكك الاتحاد السوفييتي من خلال عرقلة أي تشكيل لكتلة روسية تتمدد حول روسيا. وردت روسيا بأعمال عنيفة، وهي الوسيلة التي اعتمدتها بالفعل ضد جورجيا في عام ٢٠٠٨.

أخطاء الولايات المتحدة وروسيا

ومع احتمال الإساءة إلى أحدهما أو الآخر، فمن الواضح أن كلًا من البطلين ارتكب خطأً. أولًا، الولايات المتحدة، في تصميمها: لقد بدأت عملية بعيدة كل البعد عن الفهم الحقيقي للاضطرابات الجارية في النظام العالمي. ولا يمكن أن يؤدي تنفيذ خطتها إلا إلى الإحراج والشقاق. ثانيًا، الاتحاد الروسي، في رد فعله: فإن الخيار العسكري كما تم اختياره كان متناقضًا من حيث المبدأ لأنه انطوى على غزو دولة مستقلة في بيئة تتعارض مع ما كان عليه الاتحاد الروسي من سياسات الكتلة في أوروبا خلال الحرب الباردة. علاوة على ذلك، فإن الغزو الذي تم إعداده بشكل سيء، لا يمكن تعويض الخطأ المبدئي فيه، على الأقل جزئيًا، بسرعة العمل.

عزلة الغرب

إذا كان من المفهوم، في مقاربة موضوعية للحقائق الجيوسياسية، متحررة من التقييمات الحزبية، أن الولايات المتحدة تريد ضمان استدامة قوتها، فإنه لا يزال من الضروري أن يتم تصميم السياسة الخارجية من منظور مناسب وأن يتم التحرك فى إطار الأمور الدبلوماسية ذات الصلة.. ويتطلب هذا قادة على مستوى التحدي. وفي العقود الأخيرة، يبدو ظل ثيودور روزفلت أو ترومان أو نيكسون مع مستشاره كيسنجر بعيدًا جدًا. وبعد فشلها في السعي إلى إيجاد التوازن من خلال التعاون أو حتى الشراكات القائمة على المصالح المتبادلة والفصل بين القوى المتعارضة، واجهت الولايات المتحدة أخيرًا، المحاطة بحلفائها الأوروبيين، الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا، واضطرت إلى الرد عليه. ومن المرجح أنه منذ عام ٢٠١٤ واستيلاء الروس على شبه جزيرة القرم، كان غزو أوكرانيا فرضية غربية تم التمسك بها، كما يتضح من المساعدات العسكرية التي تم تطويرها بالفعل. لكن لا بد من الإشارة إلى أنه إذا تمت إدانة هذا الغزو بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٢، بأغلبية كبيرة جدًا (١٤١ صوتًا مؤيدًا، وامتناع ٣٥ عضوًا عن التصويت، و٥ أصوات معارضة)، فإن سياسة العقوبات التى اعتمدها الغرب لم يتبعها بقية العالم. وفي ما يسمى الآن بـ«الجنوب العالمي»، تصرف الجميع وفقًا لما اعتبروه مصالحهم، وليس الانضمام إلى العقوبات. وتركيا نفسها، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، لم تطبقها. وهكذا تم عزل الولايات المتحدة وحلفائها في هذا المجال.

وتشير الدراسات إلى أنه بعد الركود المحدود في عام ٢٠٢٢، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إيجابيًا في عام ٢٠٢٣ (انظر مقالات جاك سابير المنشورة على موقع Les Crises.fr الناتج المحلي الإجمالي الروسي: لماذا أخطأ المتنبئون في تقديراتهم لعام ٢٠٢٢، ٦ يونيو ٢٠٢٣)؛ و(نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣، ١٧ أغسطس ٢٠٢٣؛ فهم النمو الروسي في عام ٢٠٢٣، ٥ ديسمبر ٢٠٢٣). علاوة على ذلك، فإن إجراءات تجميد الأصول التي اتخذتها الولايات المتحدة تشكل عاملًا حافزًا لـ"التخلي عن الدولار" في التجارة، وهي سياسة تقودها على وجه الخصوص مجموعة البريكس (التي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتم توسيع المنظمة خلال قمته الخامسة عشرة في أغسطس ٢٠٢٣ إلى ست دول أخرى: المملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة).

بالإضافة إلى هذه المعارضات الخارجية، تجدر الإشارة إلى التردد الملحوظ في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة لأوكرانيا منذ خطة الدعم البالغة ١٠٦ مليارات دولار (والتي تشمل أيضًا المساعدة لإسرائيل – حيث تم تحديد المساعدة لأوكرانيا بمبلغ ٦١ مليار دولار) التي اقترحتها الولايات المتحدة.

ومن جانبها، إذا كانت روسيا الاتحادية لم تتأثر بالعقوبات، فإن موقفها الدولي سيضعف مع ذلك. وعلى وجه الخصوص، في علاقتها مع الصين، حيث نأت جمهوريات آسيا الوسطى بنفسها إلى حد ما، جزئيًا لصالح الصين. ومع ذلك، سوف نلاحظ في السنوات المقبلة الآثار المترتبة على التنمية الاقتصادية للبلاد، نتيجة للإجراءات التي حلت محل العقوبات التي اتخذتها الدول الغربية.

أسس المفاوضات والاتفاق

حتى الآن، فإن أي توقعات حول تطورات الحرب الحالية هي افتراضات. لقد فشل الهجوم المضاد في صيف ٢٠٢٣ بشكل عام فيما يتعلق بالآمال الأوكرانية والغربية. الموارد الأوكرانية بعيدة كل البعد عن أن تكون غير محدودة مقارنة بالخصم الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع الجديد الذي اندلع في الشرق الأوسط كان له حتمًا تأثير من خلال تحويل الاهتمام الأمريكي جزئيًا. ولكي يحسب للولايات المتحدة والغرب بعد النكسات التي منيت بها في مختلف الاشتباكات العسكرية، فمن الضروري تجنب أي هزيمة أو انتكاسة. لعدد من الأسباب، ليس من مصلحة الاتحاد الروسي إطالة أمد صراع مكلف من حيث الرجال والمواد ويحد من قدرته على العمل من حيث العلاقات الدولية. وما لم يتمكن أحد الطرفين، الأوكراني أو الروسي، في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، من حسم المواقف، فلا بد من وقف إطلاق النار في المواقع الحالية. وستهدف المفاوضات المرتقبة إلى حل المواجهة التي أصولها جيوسياسية قبل كل شيء. وهذا يؤدي إلى استبعاد أوكرانيا من عضوية الناتو. أما بالنسبة لعضويتها فى الاتحاد الأوروبي، فإن الشروط غير مستوفاة.. وعلى الصعيد الإقليمي، إذا ظلت شبه جزيرة القرم روسية، فسيطرح السؤال بشكل خاص بالنسبة لبحر آزوف، هل سيصبح بحرًا داخليًا للاتحاد الروسي، ويسمح شاطئه الغربي بالاستمرارية الإقليمية بين الأخير وشبه الجزيرة؟.. ولابد بطبيعة الحال أن يخضع الاتفاق لضمانات دولية تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وألمانيا، وربما بولندا، المتاخمة لأوكرانيا وعلى خط المواجهة الأوروبي في الصراع.

أسئلة كثيرة تجيب عنها التطورات المتلاحقة على الأرض فى روسيا وأوكرانيا، وفى الغرب أيضًا.

ميشيل لوبلاى: مدير البرامج في إذاعة كورتوازي. وفي هذا النص المتعمق، الذى ننشر الحلقة الثالثة والأخيرة منه، يلقي نظرة متعمقة على الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتدخلات العسكرية الغربية فى عدة دول بالشرق الأوسط وفى أفغانستان. ويقدم من خلال عرضه، تحليلًا يستحق القراءة بعناية لاستخلاص الدروس.