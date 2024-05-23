"فيديو" ضربة أمنية غير مسبوقة.. إحباط تهريب كوكايين بقيمة 1,650 مليار جنيه

فى ضربة أمنية غير مسبوقة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط أكثر من نصف طن لمخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد تمهيداً لإعادة نقلها لإحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالى 1,650مليار جنيه



إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية متجرى المواد المخدرة، وفى ضوء التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون إستغلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مروراً بالبلاد بميناء شرق بورسعيد ، تمهيداً لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندى (أسماك مجمدة).

تنسيقاً والجهات المعنية تم ضبط الحاوية وأسفر التفتيش عن ضبط (550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين).



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,650 مليار جنيه تقريباً).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.