بروبوت النفايات.. الطالب المعجزة يحصد المركز الأول بتعليم الدقهلية

عالم كبير على الرغم من أنه في الحادية عشرة من عمره، إلا أنه واكب التطور العلمي، وصمم الروبوت الكاشف لفرز النفايات، إنه ابن محافظة الدقهلية، محمد أسامة عبداللطيف، الطالب بمدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات (ناصر سابقاً)، وعضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية .

ويروي محمد أسامة عبد اللطيف إلى "البوابة نيوز" انه عضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، و دعمه مسؤولو الإدارة ، وساهموا في تطوير موهبته العلمية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ،والدكتورة نيفين عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ويضيف" عبداللطيف" أنه صمم الروبوت الكاشف لفرز النفايات، مستخدما فيه بعض الادوات وبرمجة الارديونو، وبعض الحساسات للتنقيب عن المعادن والبلاستيك والورق، والجهاز يساعد عامل النظافة على الكشف والفرز للقمامة، ويقلل تعرضه للمخاطر والإصابة.

ويستكمل "عبداللطيف" أن الاختراع ساهم فى رؤية مصر2030 والتنمية المستدامة، حيث يقوم الروبوت بالحركة من خلال تطبيق على الموبايل المتصل بالإنترنت، وعند الكشف عن اي شيء يعطي الجهاز إشارات وصوت من خلال السنيسور، واستخدام الكود المجمع في الحركة.

وتضيف الدكتورة نيفين عبدالعزيز، مديرة إدارة الموهوبين غرب المنصورة، أن محمد أسامة ، كان بطلا" في لعبة الجمباز وفاز بالميدالية الذهبية، و حصد العديد من الجوائز الدولية والمحلية وحصل على المركز أول جمهورى 2020، وحصل على كأس من الاتحاد العربي للسربون، وفي نفس العام حصل على دبلومتين في الحساب الذهني، وتتابع أنه حصد العديد من الجوائز والشهادات، وخضع لكورسات الروبوتات والبرمجة وحصل على منحة من كلية هندسة في برمجة الارديوينو ، ومنحة من كارتيفا جامعة المنصورة، وأنه شارك في الهاكثون 2023 مع فريق التحدي وحصل الفريق علي جائزة التميز والابداع والعديد من الشهادات الدولية.

وحصل على شهادة مركز أول من من سنغافورة في وأيضا كان صاحب المركز الأول وميدالية التفوق من ألمانيا لعام 2021 وحصل على باچ المتفوق كنجارو عام 2022 من الميدالية الفضية والمركز الثالث.

و تابعت انه حصل على شهادة مركز أول جمهوري وكأس من الاتحاد العربي للسربون عام 2020، و شهادة مشاركة في المسابقة الدولية كنجارو الرياضيات.

المخترع محمد أسامة عبداللطيف



و تستكمل عبد العزيز" أن المخترع حصل علي شهادات تكريم على مستوى المديرية والمدرسة، ومنها شهادة تقدير من معرض العلوم على مستوى المديرية وشهادة شكر وتقدير في المهرجان السابع مع نادي يونسكو الدقهلية ،و شهادة المشاركه المتميزه بمعرض و ملتقى موهوبين الإدارة ،وشهادة مسابقة نوادي العلوم الاستكشافية التابعة لتوجيه عام الوزارة إدارة الموهوبين المركز الاول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة (الإبداع طموح موهوبين المستقبل ).

و حصد "محمد أسامة" على المركز الثاني في مسابقه القدرات العقلية ،التابعة للمجلس القومي للمرأة والطفولة وٱشتراك في المعرض الهندسي للعلوم مسابقة ايسف 2023 ،وصعد علي مستوي المحافظة .

وتتابع أنه تم ترشيح" محمد أسامة " من منتدى الطفل المصري التابع للمجلس القومي للطفوله والأمومة لحضور المؤتمر ومعرض الملكية الفكرية بقاعة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.