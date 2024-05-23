تكليف زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية

قرر مجلس ادارة البورصة السلعية مصر برئاسة الدكتور ابراهيم عشماوي بجلسته المنعقدة فى 22 مايو 2024 بتكليف الدكتور زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية مصر وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والانشطة المالية بخبرة تزيد عن ثلاثون عامًا في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرتة الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.

كما لديه خبرة ممتدة في العديد من القطاعات والادارات المختلفة بالبورصة المصرية حيث أنه كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتي شهر مايو 2024، فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدي الشركات الخاصة، بالاضافة الي عمله في احدي الشركات العاملة في مجال النقل البحري قبل انضمامه للبورصة، وذلك الي جانب خبرته العلمية في تدريس ماجستير إدارة الأعمال – بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وحصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل علي ماجيستير ادارة الاعمال (MBA)، بالاضافة الي قرب حصوله على درجة الدكتوراه (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.