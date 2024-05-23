تأهيل جديد للمرأة في "الزراعة".. اختتام البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإعلامية لعضوات "البحوث الزراعية".. ومتدربة: الدولة تساعدنا على عرض ما نتوصل إليه من نتائج

تسعى وزارة الزراعة إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي للباحثات والعالمات بالمركز القومى للبحوث الزراعية للقيام بدورهن على أكمل وجه في القطاع الزراعي وخصوصًا بمجال الارشاد الزراعي باستخدام أحدث الوسائل، وهو ما يتم من خلال برنامج تنمية المهارات الإعلامية للباحثات بالمركز.

تأهيل الباحثة المصرية

وقال الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي بمركز البحوث الزراعية ومعهد القطن لـ"البوابة نيوز": إن برنامج تنمية المهارات الإعلامية للباحثات بالمركز القومى للبحوث الزراعية يستهدف تأهيل الباحثات للظهور الإعلامي المشرف بالمركز لدعم مهاراتهن وقدراتهن العلمية والبحثية في المجالات المختلفة ويمكنهن من أداء دورهن بشكل أفضل ويحقق أهداف المركز ورسالته؛ وذلك في إطار اهتمام إدارة المركز بالتدريب والتأهيل العلمي للكوادر النسائية البحثية المتميزة.

محتوى ايجابى

وأردف عمارة: إن ‏برنامج التدريب لتنمية القدرات الاعلامية للباحثات حاضر وشارك فيه نخبة متميزة من المدربين والمدربات من الإعلاميين والاعلاميات والخبراء والمتخصصين فى مجال العلاقات العامة ، وتضمن مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التي عقدت يوميًا على مدار ايام باستخدام منهج تدريبى محدد الاهداف والسبل للوصول الى أعلى درجات الاحتراف بتكرار تلك البرامج فى توقيتات متقاربة، وقد نظمته ونفذته قناة مصر الزراعية بإشراف وإدارة الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو والمدير التنفيذي للقناة.

أهداف التدريب

وأوضح أن أهداف التدريب تتضمن تطبيقات عملية علي انتاج المحتوي الإعلامي والرسائل الارشادية للفلاحات لضمان فاعلية المعاملات الزراعية التي تتم لكل المزروعات بما يحقق زيادة في الإنتاجية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

وأضاف أن هذه الدورة تهدف الى تنمية معارف واتجاهات وقدرات ومهارات الباحثات والعالمات بالقومى للبحوث الزراعية وتدريبهن علي وسائل وأشكال الاتصال المستخدمة فيها، بما يشمل مهارات وفنون الإعلام من اكتسابهن مهارات التخطيط العلمى للحملات الإعلامية بمراحلها المختلفة، وعقد المقابلات الإعلامية والصحفية.

امتنان الباحثات

وأعربت الدكتورية شيرين المراسى الباحثة بالقومى للبحوث الزراعية لـ"البوابة نيوز" عن سعادتها باجتياز هذه الدورة، قائلة: “استمتع بالبحث فى مجال المحاصيل السكرية وزادت سعادتى باجتياز دورة التدريب لتنمية وتطوير المهارات الاعلامية لاكتساب القدرة على عرض ابحاثى اعلاميا وأشكر القيادة السياسية لاهتمامها بتمكيننا من توسيع دائرة البحث ومساعدتنا بتنمية وتطوير قدراتنا لعرض ما نتوصل اليه من نتائج لابحاثنا للمساهمة فى مسيرة التقدم للدولة المصرية الحالية بقيادة قائدنا الحكيم الوطنى الرئيس السيسى” .

وفي نهاية البرنامج التدريبي أشادت المتدربات بالمستوي المهاري العالي للمدربين والمحاضرين الذين شاركوا في التدريب، مؤكدين أن المعلومات والمهارات التي حصلوا عليها ستدعمهن في تأدية مهامهن وتفعيل دورهن في الارشاد الزراعي بما يحقق أهداف التنمية وتطبيق النتائج البحثية على أرض الواقع.