ضبط المتهمين بفيديو تعذيب كلب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" تضمن قيام شخصان بربط كلب من رقبته وجره بدراجة نارية بالقاهرة، وضبط مرتكبا الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بربط "كلب" بحبل من رقبته وجره بإستخدام الدراجة بمنطقة عابدين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة قسم شرطة عابدين)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

