كنائس السويس تحتفل بأحد الشعانين

احتشدت كنائس السويس بالمصلين صباح اليوم في قداس أحد الشعانين و هذا اليوم هو الأحد الذي يسبق أحد عيد القيامة المجيد حيث يقام تذكار لدخول السيد المسيح إلى أورشاليم و استقبال الجموع له بغصون الزيتون و سعف النخيل للتعبير عن فرحتهم.

وترأس الأنبا بموا أسقف السويس الصلاة في كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس بمشاركة الاباء كهنة الكنيسة وامتلأت كنائس ايبارشية السويس بجموع المصليين وارتفعت أيديهم بسعف النخيل رمزا لما فعله أهل أورشاليم حينما استقبلوا السيد المسيح عند دخوله المدينة و حول هذه المناسبة كانت العظات داخل الكنائس.

كما شهدت كنائس السويس تأمين مكثف من قوات الشرطة أمام الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع أي سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة