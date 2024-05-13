تجديد حبس شخصين في سرقة توكتوك وحيازة مواد مخدرة بالساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس شخصين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في سرقة توك توك وحيازة مواد مخدرة وفرد خرطوش بمنطقة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بسرقة توك توك من مالكه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة (مركبة "توك توك") حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - كمية من مخدر الآيس) واعترفا ببيعها لعميلهما "سيىء النية" تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.