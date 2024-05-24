الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة سيدة بشظايا رصاص الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص أطلقه جنود الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها القرية.

وقال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن هناك كارثة صحية سوف تحدث، إذا توقفت الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب عدم توريد الوقود ، وأن كمية الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خمس احتياجاتها

وأضاف، أن المستشفى تحتاج 50 ألف لتر من الوقود خلال الساعات القادمة لتجنب وقوع كارثة صحية.

ومنذ قليل، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة "الأيوبي" في شارع المعامل وسط حي الدرج في مدينة غزة.