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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هيئة الأركان المسلحة الإيرانية: مروحية "رئيسي" احترقت بعد اصطدامها بمرتفع.. ولم تخرج عن مسارها

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي
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أعلنت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، أن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحريق بعد اصطدامها بالمرتفعات ولا يوجد آثار للرصاص بهيكل المروحية.

وأضافت، أن قائد المروحية التي على متنها الرئيس الإيراني تواصل مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس الإيراني قبل دقيقة ونصف من وقوع الحادث، وأن السلطات الإيرانية جمعت جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بحادثة مروحية "رئيسي" وتحتاج لمزيد من الوقت لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكد البيان، أن السلطات الإيرانية خلال بحثها عن الحادث لم ترصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم مروحية "رئيسي" مع برج المراقبة، وأن مروحية الرئيس الإيراني واصلت مسيرها المخطط مسبقًا ولم تخرج عنه.

يذكر أن إيران أعلنت رسميًا صباح يوم الإثنين الماضي وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان  جراء سقوط طائرة أثناء العودة من محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.

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