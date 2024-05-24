"بوليتيكو": إدارة بايدن تدرس تعيين مستشار أمريكي في غزة بعد الحرب

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تدرس تعيين مسؤول أمريكي ليكون كبير المستشارين المدنيين في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن المستشار المدني الأمريكي سيكون مقيمًَا في المنطقة ، ولكن ليس في قطاع غزة ، وسوف يعمل بشكل وثيق مع قائد القوة الذي سيكون فلسطينيًا أو من دولة عربية.

وصرح المسؤولون الأمريكيون لـ "بوليتيكو " إن هذة الخطة هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات ما بعد حرب غزة ، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة .

منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي العدوان الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وتتزايد حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في كل أنحاء قطاع غزة، كما يقتحم الاحتلال كل يوم المدن والبلدات الفلسطينية،ومنذ قليل، نفذت طائرات الاحتلال قصفًا جويًا على شقة سكنية لعائلة "الأيوبي" في شارع المعامل وسط حي الدرج في مدينة غزة، وسقط جراء تلك الاستهداف 10 شهداء فلسطينيين وأصيب آخرين.

كما أعلن مدير مستشفى شهداء الأقصى، أن هناك كارثة صحية سوف تحدث، إذا توقفت الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب عدم توريد الوقود ، وأن كمية الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خمس احتياجاتها

وأضاف، أن المستشفى تحتاج 50 ألف لتر من الوقود خلال الساعات القادمة لتجنب وقوع كارثة صحية.