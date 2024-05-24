حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن مقاتليه استهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأمس الخميس، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثلاثة مباني يستخدمها الجنود الإسرائيليين في مستعمرة ‏"إيفن مناحم" وأصابتها إصابة مباشرة.

كما شنت مسيرات تابعة لحزب الله اللبناني هجومًا جويًا على مقر قيادة اللواء ‌"‏769" في ثكنة كريات شمونة واستهدفت مكاتب ضباط إسرائيليين ومبنى تابع للجيش الإسرائيلي.

واستهدفت ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة.