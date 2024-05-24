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الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انقطاع المياه في 8 مناطق بفيصل.. لهذا السبب

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بمحبس مياه قطر ٦٠٠مم على خط المياه قطر ١٠٠٠مم، بمنطقة كعابيش بفيصل.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق" المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية".

وأشارت الشركة إلى الدفع بسيارات شفط مياه، وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

مياه الشرب بالجيزة مياه الشرب بالجيزة كسر مفاجيء بمحبس مياه قطر ٦٠٠مم بمنطقة كعابيش بفيصل أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حدوث كسر مفاجيء بمحبس مياه قطر ٦٠٠مم علي خط المياه قطر ١٠٠٠مم بمنطقة كعابيش بفيصل