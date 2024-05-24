انقطاع المياه في 8 مناطق بفيصل.. لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بمحبس مياه قطر ٦٠٠مم على خط المياه قطر ١٠٠٠مم، بمنطقة كعابيش بفيصل.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن مناطق" المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية".

وأشارت الشركة إلى الدفع بسيارات شفط مياه، وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.