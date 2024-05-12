بعد واقعة ابنتها.. محافظ أسوان يعزل مديرة مدرسة النفق للتمريض

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عزل واستبعاد مديرة مدرسة النفق للتمريض من الوظيفة، مع تولى وكيلة المدرسة بتسيير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

جاء ذلك بعد ثبوت نقل ابنتها وعدد من الطالبات من مدرسة أبو سمبل السياحية للتمريض إلى بعض المدارس بمدينة أسوان، على الرغم من عدم مطابقة شروط ومجموع الإلتحاق بين مدرسة أبو سمبل السياحية والمدارس الواقعة بمدينة أسوان مخالفة للوائح والضوابط القانونية المنظمة لذلك مما أثار حفيظة باقى الطالبات وأولياء الأمور .

ووجه المحافظ بالتحقيق مع كافة المختصين والمسئولين عن نقل الطالبات بالصف الأول أثناء العام الدراسى الحالى 2023/2024 لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم فى حالة ثبوت عدم الإلتزام بالقواعد والضوابط المنظمة .