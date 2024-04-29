الإعدام شنقا لطبيب تجميل لاغتصابه طفلة شقيقة زوجته

قضت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالإعدام شنقًا على طبيب تجميل شهير، وذلك علي خلفيه اتهامه باغتصاب طفله شقيقه زوجته.

يُذكر أنه في الجلسات السابقه طالب محامي المجني عليها بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم حيث تنص الماده 267 من قانون العقوبات، انه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».