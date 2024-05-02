حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مفتشى الأغذية بالصحة بحملة تموينية على الأسواق و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار الفسيخ والرنجة، تحرير عدد ٤ محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية في محلات بيع الفسيخ.

كما تم سحب عدد ٤ عينات من محلات مختلفة لبيع الفسيخ وتم التحفظ علي ٦٢ كجم فسيخ مملح للتحليل الكيماوي والبكتيرولوجي، تحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحي ومحلات العطارة، تحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية لمحلات بيع المأكولات.

وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة عدد ٢١٧ علبة سجائر مجهولة المصدر، عدد ٦ علب تبغ، عدد ١٠ سيچار، وتحرير عدد ٢ محاضر لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر توقف محطه تموين سيارات عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على الأسواق، وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.