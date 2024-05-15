نتنياهو: لا مستقبل لإسرائيل لو استعادت حماس السيطرة على غزة

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة cnbc الأمريكية اليوم الأربعاء، على التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة المحيطة بشأن العملية العسكرية في رفح، وزعم أن العملية ضرورية لحماية أمن إسرائيل وانها ستستمر لأسابيع.

وقال نتنياهو: "نعم، لدينا خلاف حول غزة، وبالتحديد في رفح، ولكن علينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به، في بعض الأحيان يتعين عليك القيام بما هو ضروري لضمان بقائك ومستقبلك. لا يمكننا الاستمرار في المستقبل حيث تستعيد حماس السيطرة على غزة."

وعندما سئل نتنياهو عما إذا كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستنفذ غزوا كاملا لرفح، أجاب نتنياهو: "هذه عملية تتم بشكل مسؤول، خطوة بخطوة"، وأضاف أن العملية في المدينة الجنوبية في قطاع غزة سوف تستغرق أسابيع."

وقال نتنياهو إنه يأمل أن لا توقف إدارة بايدن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، متعهدا بأنه "سيقاتل حماس دون دعم أمريكي".