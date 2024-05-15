ًمصطفى شلبي يشارك في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة، المقرر إقامته مساء الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب بهدفين مقابل هدف واحد، ما يضعه في حاجة للفوز بنتيجة 1-0 على أقل تقدير.

مصطفى شلبي يشارك في تدريبات الزمالك

وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم الأربعاء، مشاركة مصطفى شلبي جناح الفريق في جزء من التدريبات، في محاولة لتجهيزه قبل المباراة.

وشارك شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه بالفريق، وسط تفاؤل بإمكانية لحاقه بالمباراة.

مصطفى شلبي

من جانبه، أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة.

وأضاف أسامة أن شلبي بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب.

ويقوم الجهاز الطبي بمجهود مكثف لمحاولة تجهيز مصطفى شلبي قبل مواجهة نهائي الكونفيدرالية، في أمل المشاركة في المباراة النهائية ومساعدة الزمالك على تحقيق الفوز والتتويج باللقب.