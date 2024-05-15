بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان.. هل يبحث "مبابي" عن المال أم صناعة المجد؟

أحدث إعلان الفرنسى كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، رحيله عن قلعة حديقة الأمراء يوم الجمعة الماضية، عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، ضجة فى عالم الساحرة المستديرة حول العالم، وانتشرت التقارير حول وجهته المقبلة، بعدما أصبح قبلة العاشقين لمتعة كرة القدم فى الآونة الأخيرة.



دائماً ما يكون لنجوم الساحرة المستديرة أهداف خارج المستطيل الأخضر مثل التى يحرزها داخله، ومن أهمها تحديد مستقبله أهو قائم على جنى الأموال أم لحصد البطولات والجوائز جماعيةً كانت أم فردية، وهو يعتبر من أهم خطوات حياته الاحترافية مع كرة القدم.

هدف كيليان مبابى

وهذا ما ينطبق على فتى باريس سان جيرمان كيليان مبابى، الذى تلقى جميع أنواع العروض، منها عروض مادية فى المنطقة العربية، وبالتحديد الدورى السعودى "روشن"، ومنها العروض الاحترافية فى الدورى الإنجليزى، وكذلك التوجه نحو المجد والبطولات وفرص الجوائز الأكبر والتى تعتبر قبلتها الدورى الإسبانى.

وكانت بداية تلك الخطوة وتحديد المستقبل، مع إعلان «مبابى» رحيله عن ناديه الفرنسى باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه لن يجدد عقده، بعد قضائه ٧ أعوام داخل صفوف الفريق الباريسى، بعد أن فشل معه فى المنافسات الأوروبية، وخرج خالى اليدين من أهم مشروع تسعى لتحقيقه الإدارة الباريسية تحت قيادة القطرى ناصر خليفة.

العرض السعودى

ومن اٌقوى العروض التى حصل عليها مبابى كانت من الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، وكانت براتب قدره ٢٠٠ مليون يورو فى الموسم الواحد خلال الصيف الماضى، إلا أنه استبعد فكرة اللعب فى الوقت الحالى خارج أوروبا، كما أبدى كيليان مبابى عدم رغبته أبدا فى خوض مفاوضات مع أندية الدورى الإنجليزى الممتاز خلال العامين الماضيين، بعدما تقدم له ليفربول ومانشستر يونايتد وعدة فرق فى البريميرليج، حسبما كشفت بعض التقارير الإنجليزية، التى أكدت على قوة العروض التى قُدمت له.

ومن هنا بدأت تظهر شخصية النجم الفرنسى فى تحديد هدفه ووجهته، والتى تتوافق مع رغباته، بعدما أعطى وعدًا فى موسم ٢٠٢٢ لـ فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، باللعب فى صفوف النادى الملكى، والذى يعتبر من أهم أحلامه مع عالم الساحرة المستديرة.

ريال مدريد حلم الطفولة

وهو ماظهر فى التقارير الإسبانية فى الوقت الحالى، عن اقتراب كليان مبابى بشكل قوى والأقرب للرسمى لصفوف فريق ريال مدريد مجاناً، رغم أن الراتب المقدم له مع الفريق الملكى سيكون أقل بكثير من الذى يحصل عليه حاليًا مع باريس سان جيرمان، وأقل مما عرضته قلعة "سانتياجو بيرنابيو" فى ٢٠٢٢، قبل أن يتراجع اللاعب ويجدد عقده مع النادى الباريسى.

وعلى أثره أظهرت بعض التقارير أن ريال مدريد، سينتظر إلى ما بعد نهائى دورى أبطال أوروبا للإعلان رسميًا عن ضم المهاجم الفرنسى.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد نهائى دورى أبطال أوروبا فى الأول من يونيو المقبل، أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، على ملعب "ويمبلى" بلندن.

