الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش ويستمر فى التدريبات حتى موعد مباراته مع فاركو مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية أمس، الاثنين، ضمن البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة فاركو الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد خوض مباراة ودية أمام النجوم إف سي السبت الماضي ثم التدرب مساء الأحد والحصول على راحة الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

وحقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة.