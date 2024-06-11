بسبب مياه الشرب.. محافظ أسوان يضع حلًا جذريًا لشكوى أهالي الخزان بقرية بلانة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته لرئيس مركز ومدينة نصر النوبة محمد عبد العزيز بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى لوضع حل جذرى وعاجل والاستجابة السريعة لشكوى أهالى منطقة الخزان بقرية بلانة، والمتعلقة بعدم وصول المياه لمنطقتهم.

مشدداً على ضرورة التلاحم المباشر مع المواطنين والاستماع لكافة مطالبهم ومشاكلهم لسرعة وضع الحلول السريعة لها من خلال التنسيق العرضى بين كافة الجهات والعمل بروح الفريق الواحد كجهاز تنفيذى بهدف تخفيف أى معاناة عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً ضمن النهج الجديد للدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لهم.

التدخل الفورى والتفاعل السريع مع أى مشاكل جماهيرية

ومن جانبه أوضح محمد عبد العزيز بأنه فى ظل التوجيهات المشددة من محافظ أسوان يتم التدخل الفورى والتفاعل السريع مع أى مشاكل جماهيرية لتلبيتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق حالة الرضا المطلوب فى الشارع الأسوانى.

لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بشكوى أهالى منطقة الخزان بقرية بلانة فقد تم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى البدء فى إيجاد خط بديل للمنطقة المحرومة بطول 500 متر وبقطر 4 بوصة دعماً من خطة الشركة بتكلفة 500 ألف جنيه، ونهو الأعمال خلال أيام قبل عيد الأضحى المبارك حتى يتم وصول المياه بشكل منتظم، وبالتالى خدمة أكثر من 1500 نسمة من أهالى المنطقة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

IMG-20240611-WA0006

IMG-20240611-WA0005