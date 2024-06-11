إصابة 4 مدرسين من جامعة أمريكية بحادث طعن في الصين

أصيب 4 مدرسين من جامعة أمريكية في حادث طعن بحديقة عامة بشمال شرقي الصين، بحسب ما أكدته الجامعة اليوم الثلاثاء.

وأكدت جامعة كورنيل، التي تقع في ولاية آيوا، أن 4 من مدرسيها، الذين كانوا في الصين ضمن شراكة مع جامعة صينية، أصيبوا في «حادث خطير خلال زيارة نهارية» لمتنزه عام في مدينة جيلين بشمال شرقي البلاد.

وقال رئيس الجامعة جوناثان براند: «نتواصل مع المدرسين الأربعة، ونقدم لهم المساعدة خلال هذا الوقت».

وأضاف: «لا يوجد طلاب يشاركون في هذا البرنامج»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن الأربعة مدرسين تعرضوا للطعن في متنزه بيشان بالمدينة مطلع الأسبوع.

ولم تتضح بعد ملابسات الهجوم، بالإضافة إلى حالة الضحايا.

وقال متحدث إنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الأميركية، مضيفاً أنها «تتابع الوضع».

وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي الصينية لفترة وجيزة الضحايا وهم يرقدون على الأرض ومغطون بالدماء.

وبدا أنه تم محو المنشورات المتعلقة بالحادث بعد فترة قصيرة من نشرها على منصة «ويبيو» الصينية.

وابتداء من صباح اليوم، لم تُشِر وسائل الإعلام الصينية إلى الحادث.