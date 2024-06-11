استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمنافذ بالمنيا

تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، اليوم الثلاثاء، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقرى بالتعاون مع تموين مطاي.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل إدارة التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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