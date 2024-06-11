بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد انطلاق اجتماعات ملتقى بنك التنمية الجديد

تقدم “البوابة نيوز”، بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، لمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في انطلاق اجتماعات ملتقى بنك التنمية الجديد.

ويقام الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB، في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 11 و12 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد هذا الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB، الذي يعقد خارج الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس»، وينظمه بنك التنمية الجديد بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.