رئيس وزراء أستراليا: رئيس حكومة الصين يبدأ زيارة للبلاد السبت المقبل

أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز أن نظيره الصيني "لي تشيانغ" سيزور البلاد في نهاية هذا الأسبوع وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين تحسنا.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام والتي ستبدأ السبت المقبل (15 يونيو الجاري) تأتي بعد أن رفعت بكين معظم الحواجز التجارية أمام الصادرات الأسترالية، بما في ذلك الفحم والأخشاب والشعير.

وكانت الصين قد رفعت الحظر المفروض على خمسة من أكبر مصدري لحوم الأبقار في أستراليا "بمفعول فوري"، وفقا لوزير الزراعة الأسترالي، ما يزيل أحد آخر العراقيل في وجه عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.