تعرف على جدول أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

يعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة تحت رعاية وتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة ويستضيفه الأردن اليوم الثلاثاء، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

وننشر جدول أعمال المؤتمر:

- تعقد خلال الجلسة الصباحية ثلاث مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على سبل توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات وسبل تجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وأولويات التعافي المبكر.

- في الجلسة المسائية يلقي العاهل الأردني والرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفلسطيني إضافة الى الكثير من رؤوساء الدول والحكومات كلمات.

- المؤتمر يناقش الاستعدادات للتعافي المبكر والسعي للحصول على التزامات باستجابة جماعية ومنسقة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة.

- الهدف الأساسي لهذا الاجتماع الرفيع المستوى هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التدابير العملية لتلبية الاحتياجات الفورية على أرض الواقع.

- يختتم المؤتمر أعماله بمؤتمر صحفي مشترك بمشاركة وزيري خارجية الأردن ومصر.