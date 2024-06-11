محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والوفد الكنسي المرافق لنيافته لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدَّ محافظ القليوبية، أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يُشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن، مُشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ورحب محافظ القليوبية، بوفد الكنيسة المصرية مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وشعبًا وجيشًا، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية فضلاً عن دورها في توعية المواطنين.

هذا وقد عبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمحافظ القليوبية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيرًا إلى أن محافظة القليوبية تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتألف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية، كما يُجسد روح التماسُك والترابط عند مواجهة التحديات متمنين دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري.

التهنئة

IMG-20240611-WA0002

IMG-20240611-WA0000