أعراض تظهر على اللسان تمنعك من تناول القهوة.. اعرفها

قال الدكتور لورانس كانينغهام وهو طبيب عام في دليل الرعاية في المملكة المتحدة، إن إذا كان لسانك به الكثير من الشقوق مع طبقة صفراء سميكة فربما لا ينبغي لك شرب القهوة وفقا لما نشرته مجلة Nature Aging الطبية.

وأضاف أن هذا غالبا ما يرجع إلى اختلال التوازن في الجسم والذي يمكن أن يؤدي تناول مشروب يحتوي على الكافيين إلى تفاقمه، ورغم أنه لم يقدم الكثير من التفاصيل حول السبب إلا أنه أشار إلى شيء يعرف باسم "نقص الين".

أوضح أن نقص الين هو خلل في الجسم حيث يتم استنفاد "الجوانب المغذية" مما يؤدي إلى الأرق والتعب، ونظرا لأن القهوة منبهة فإنها يمكن أن تعزز هذه الأعراض بالتأكيد ومع ذلك هذا ليس دائما سبب اصفرار اللسان، في تجربتي، تشير الطبقة الصفراء السميكة على اللسان عموما إلى خلل في الجهاز الهضمي.

ويمكن أن يعزى وجود هذه الطبقة إلى مجموعة من العوامل مثل سوء نظافة الفم، أو الجفاف، أو وجود البكتيريا والخميرة، وفي حين أن القهوة نفسها لا تكون عادة السبب المباشر، إلا أنها قد تؤدي إلى تفاقم الظروف التي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة.

كما أن القهوة حمضية ويمكن أن تغير توازن درجة الحموضة في الفم، مما قد يساهم في تكاثر البكتيريا والخميرة، ويؤدي إلى ظهور طبقة صفراء وبصرف النظر عن أعراض اللسان، هناك العديد من العلامات الأخرى التي تشير إلى أن شرب القهوة يؤثر سلبا على جسمك.