إضراب شامل في رام الله والبيرة حدادا على استشهاد أربعة شباب

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ببدء الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، في محافظة رام الله والبيرة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي، التي أسفرت عن استشهاد أربعة شباب فلسطينيين في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

ووفقا للوكالة فقد شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إقليم رام الله والبيرة، أعلنت الإضراب العام والشامل لمناحي الحياة كافة في محافظة رام الله والبيرة، رفضا لجريمة الاحتلال في كفر نعمة مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي نصرةً للمعتقلين وغزة.

وكان أربعة شبان فلسطينيين، قد استشهدوا الليلة الماضية، وأصيب 8 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية كفر نعمة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 538 فلسطينيا في الضفة بما فيها القدس بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.