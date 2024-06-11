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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يهنئ بوتين بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس روسيا
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسى محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية؛ لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي