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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بريطانيا تعلن إرسال 100 طن مساعدات إلى رصيف غزة البحري

رصيف غزة العائم
رصيف غزة العائم
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أعلنت الحكومة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، إن شحنة مساعدات إنسانية بريطانية بحجم حوالي 100 طن غادرت قبرص، حيث أنه من المتوقع أن تصل إلى الرصيف البحري المؤقت على شواطئ غزة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الثلاثاء، أن الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله  خلال في الأيام المقبلة، وذلك بعدما أرجئ دخوله الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويهدف الرصيف العائم الذي بدأ البناء فيه في الشهر الماضي، والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والذي يشهد منذ سبعة أشهر حربًا بين إسرائيل وحركة حماس.

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