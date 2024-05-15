نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الشناوي وديانج على قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة التي ستسافر إلى تونس بعد قليل لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي وأليو ديانج ومروان عطية، بينما يغيب الرباعي طاهر محمد طاهر وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا على ملعب "رادس"، بينما تقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم السبت 25 مايو الحالي.

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبوعلي - أنتوني موديست.