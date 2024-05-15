"الإندبندنت": القوات الروسية تتراجع في خاركيف

أفاد الجيش الأوكراني أن أوكرانيا "صدت جزئيا" القوات الروسية في بلدة فوفتشانسك الحدودية الرئيسية على بعد أميال قليلة من الحدود، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأصبحت البلدة الخط الدفاعي الأساسي لأوكرانيا ضد القوات الروسية المتقدمة في منطقة خاركيف منذ أن شن الجيش الروسي هجوما، يوم الجمعة الماضي، وفتح جبهة ثانية بعد أكثر من عامين من الحرب.

في آخر تحديث لها، قالت الأركان العامة الأوكرانية عبر حاسبها علي "فيسبوك"، أن قواتها قاومت الجيش الروسي، التي دخلت مؤخرا القطاعين الشمالي والشمالي الغربي من المدينة.