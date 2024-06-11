اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات عنيفة بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

ومنذ قليل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام جنود الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاب أصيب بطلق ناري بالفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما داهم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد اقتحام الاحتلال البلدة واحتجزت عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في البلدة.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا وسط قطاع غزة.