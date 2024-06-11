الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قصفا جويا على شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

كما أفادت مصادر أمنية لقناة "الحدث" الإخبارية، مقتل 3 عناصر من حزب الله بغارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان.

وأمس الإثنين، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن ردًا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي ‏على بلدتي عيترون وعيتا الشعب.

كما أضاف "حزب الله"، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في شتولا وأكد وقوع من بداخله بين قتيل وجريح ردًا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي ‏على بلدتي عيترون وعيتا الشعب.