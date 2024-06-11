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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم خالد النبوي.. النجوم يتوافدون على العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"

خالد النبوي
خالد النبوي
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رصدت عدسة "البوابة نيوز" فعاليات العرض الخاص لفيلم أهل الكهف، والذي أقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على التوافد على العرض الخاص للفيلم ومن أبرزهم خالد النبوي وبيومي فؤاد، وصبري فواز وكريم فهمي ونور النبوي وهاجر أحمد وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم، في زمن مختلف عن زمنهم بعدة قرون، وتتصارع العديد من الأحداث من خلال تصاعد للأحداث بشكل تشويقي درامي.

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال الإنتاج الضخم، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، محمد فراج، محمود حميدة، عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة درامية الكاتب أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

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خالد النبوي أهل الكهف