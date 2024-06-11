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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان  .

منذ قليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفا جويا على شحنة أسلحة لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية.

وأمس الإثنين، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن ردًا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي ‏على بلدتي عيترون وعيتا الشعب.

كما أضاف "حزب الله"، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في شتولا وأكد وقوع من بداخله بين قتيل وجريح ردًا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي ‏على بلدتي عيترون وعيتا الشعب.

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