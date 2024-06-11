وزراء خارجية "بريكس" يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أعرب وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" عن تأييدهم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدين تمسكهم بحل الدولتين.

وذكر البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية "بريكس"، الذي انعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، أمس الاثنين، أن "وزراء الخارجية بدول تجمع البريكس يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويؤكدون تمسكهم الصارم بحل الدولتين الذي يجب تحقيقه على أساس أعراف القانون الدولي وبنود المبادرة العربية للسلام".

كما أكد الوزراء -حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية- أن "دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة يجب أن تقام بحدود عام 1967 المعترف بها دوليًا، ويجب أن تكون القدس الشرقية عاصمتها".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت، في مايو الماضي، منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بـ143 صوتًا مقابل 9 أصوات ضد، حيث جرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عضوية فلسطين في الهيئة الدولية.