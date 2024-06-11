صور| وفاة أم حزنا على دخول ابنها في غيبوبة بعد تعرضه لحادث سير بطنطا

شهدت منطقة مفارق سكه المحلة بمدينة طنطا حادث تصادم موتوسيكل يسير بسرعه جنونية، أدى إلى إصابة طالب بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بلاغا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد دخول شاب به إصابات بالغه بمنطقة الرأس واشتباه بنزيف بالمخ .

انتقل ضباط البحث الجنائي على الفور لمكان الحادث وبعمل التحريات المبدئية تبين أن هناك دراجة بخارية قادمة بسرعه جنونية بمنطقة مفارق سكة المحلة بطنطا قامت باصطدام شاب يدعي كمال أبو حسين في العقد الثاني من العمر طالب بكلية التربية جامعة طنطا، وفر سائق الدراجة البخارية هاربا.

انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقله لمستشفى جامعة طنطا، وبعد إجراء الكشف الفحوصات اللازمة تبين بأنه أصيب بكسر في الساق ونزيف حاد في المخ ويحتاج الي إجراء عملية جراحية ، وعندما شاهدت أم المصاب ابنها في العناية المركزة بحالة مرضية حرجة ، أصيبت بحالة من الحزن الشديد وتوفت في الحال .

تم تحرير محضرا بالواقعة وجاري البحث لضبط المتهم المتسبب في الحادث الذي نتج عنه إصابة الطالب.

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