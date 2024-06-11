تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة مها عطية

توفيت صباح،اليوم الثلاثاء، الفنانة مها عطية، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد السيدة نفيسة، وسيقام عزاء الراحلة مها عطية مساء الخميس القادم في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

تخرجت الفنانة مها عطية في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بالمسرح، والسينما، والتليفزيون.

بدأت مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد" عام ١٩٨٤ وهو دور زينات خطيبة "عطية".

كما شاركت في مسرحية "ع الرصيف" عام ١٩٨٧، وقدمت دور "براكسا" في مسرحية "برلمان الستات" عام ١٩٨٧.

ومن أبرز أفلامها "وصية رجل مجنون" الذي عرض عام ١٩٨٧، و"عودة الهارب" عام ١٩٩٠.

كما عملت بالتليفزيون في مسلسل "الفرسان" والذي عرض عام ١٩٩٤، ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" الذي عرض عام ١٩٨٨.