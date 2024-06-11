الاستعلام عن حالة مصاب في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة شخص في حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في مدينة 6 أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، كلفت المعمل الجنائي بمعاينة الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار في مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.