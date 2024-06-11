إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته

هدد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم الاثنين، بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته بسبب تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة "أبل إنتليجنس".

وكتب ماسك ردا على ما نشره رئيس شركة Apple Intelligence تيم كوك الذي قال إن شركته هي "فصل جديد في الذكاء الاصطناعي": "لا أريد هذا. أوقف برامج التجسس المخيفة هذه وإلا سيتم حظر وطرد جميع أجهزة Apple من شركاتي".

في وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت شركتا "أوبن إي آي" (OpenAI) و"أبل" عن شراكة لدمج ChatGPT في تطبيقات "أبل"، وبهذه الطريقة ستدمج شركة الهواتف الذكية والتكنولوجية تقنيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT في أنظمة التشغيل iOS وiPadOS وmacOS.

وتجمع تقنية الذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone وiPad وMac بين قوة النماذج الإبداعية و"السياق الشخصي"، وفقا للبيان، وستسمح Apple Intelligence بتقصير النصوص المختلفة وتصحيحها والتحقق منها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الذكاء الاصطناعي الجديد من إنشاء نصوص نصية للمكالمات الهاتفية. كما سيتمكن المستخدمون من إنشاء الصور باستخدام أداة Image Playground. وسيتم دمج الوصول إلى ChatGPT في iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

وتشتهر شركة OpenAI بإنشاء بوت الدردشة ChatGPT، الذي اكتسب شعبية بعد إطلاقه في أواخر نوفمبر 2022، وجمع أول مليون مستخدم له في أقل من أسبوع. وكان أحد مؤسسي OpenAI في عام 2015 هو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي قطع العلاقات مع الشركة الناشئة لاحقا.