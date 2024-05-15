لبحث الدعم والتعاون المشترك..«الليثي» يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«عرب سات»

استقبل الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الرئيس التنفيذي لشركة العرب سات المهندس الحميدي العنزي ، ويرافقه عبد العزيز الحضري المدير الإقليمي لعرب سات ، وذلك في مقر الاتحاد بجدة .

وتناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك ، وتفعيل برتوكول التعاون الذى سبق ووقع بالرياض فى ١٩ فبراير ٢٠٢٤ ، وأيضا دعم التعاون البناء والمثمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الإتحاد وشركة العرب سات ، بشكل يرسخ دعم العلاقات بين الجانبين، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء، في شتى النواحي والمجالات المختلفة والتدريب

وقد قام الرئيس التنفيذي لعرب سات والوفد المرافق لسيادته بجولة في مقر الاتحاد، حيث زار أكاديمية التدريب ووحدة التبادل البرامجي والإخباري، ومكتبة الاتحاد ، واطلع على أحدث المستجدات والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد.

وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الإتحاد والنقلة النوعية في العديد من المجالات ، والدور الهام الذي يقوم به ، والأنشطة الإعلامية والإسلامية التي يقدمها ، والتي تساهم في تعزيز التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء ، متطلعاً الي مد جسور التعاون بين شركة العرب سات واتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي .

ورحب الليثي بزيارة الضيف الكبير والوفد المرافق له لمقر الاتحاد ، مشيداً بهذه الزيارة المهمة والتي تأتي في إطار العلاقات القوية والتعاون المشترك بين الاتحاد وشركة العرب سات

وفي ختام الزيارة قام الدكتور عمرو الليثي بتسليم درع الاتحاد للرئيس التنفيذي لشركة العرب سات

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