"تراثنا ميراثنا".. كرنفالات متنوعة نحو استعادة الروح القديمة للأقصر.. صور

في إطار الحفاظ على التراث، نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، احتفالية كرنفالية بمناسبة اليوم التراثي الثاني (تراثنا ميراثنا )، تحت عنوان ( المعرض التفاعلى للحرف التراثية )، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وتحت إشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق.

وتضمنت احتفالية اليوم التراثي الثاني ( تراثنا ميراثنا )، إقامة معرض الحرف اليدوية شارك به أكثر من ٢٠ عارض وعارضة من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، حيث تم عرض العديد من المنتجات التراثية والتي تعكس عظمة التاريخ المصري علي مر العصور، ويشارك في المعرض العديد من العارضين للمنتجات ذات الصناعة اليدوية والتي تتميز بالإتقان بالإضافة إلي مهرجان الأعشاب والاطعمة التراثية، والذي يعرض من خلاله الأعشاب المصرية الشهيرة والتراثية والأطعمة التي تمس ثقافات مصرية قديمة ومعاصرة لتوضيح التنوع الكبير في الثقافات المصرية بالنسبة لطهي وتقديم الطعام المصري، وفي ختام الفعاليات تم تكريم العديد من المشاركين، وجميع العارضين بالمشغولات الحرفية لدعم الأنشطة الحرفية التي تمثل المحافظة.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميدة كلية السياحة والفنادق، لـ"البوابة نيوز" أنه تم تنظيم احتفالية تحمل عنوان "تراثنا ميراثنا"، بالشراكة مع عدد من المؤسسات ذات الصلة بالتراث والثقافة، ومكتبة مصر العامة، والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات ذات الصلة بالتراث الحضاري للأقصر، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز التراث الحضاري بجامعة الأقصر منذ عامين، والذي اختيرت كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة مقرا له، ويحظى المركز برعاية خاصة من الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة.

وتضمنت الاحتفالية، مجموعة من الفعاليات الكُبرى التي جرى الإعداد لها بشكل جيد، ضمن جهود تستهدف صون وإحياء التراث الحضاري للأقصر، وما يرتبط به من حرف وصناعات وفنون وعادات وتقاليد لا تزال باقية حتى اليوم، حيث تم تنظيم مهرجانا للأطعمة التراثية، ومعرضا لمنتجات الحرف الشعبية والتاريخية، ووركنا للأزياء التراثية، بجانب ورشة فنية بعنوان "العروسة كتراث من مصر القديمة"، وحلقة نقاشية بعنوان "الضيافة التراثية"، بجانب مجموعة من العروف الفنية والفلكلورية، كما شملت الفعاليات ورشة عمل بعنوان ( التراث الثقافي والتكنولوجيا.. فرص وتحديات) بالإضافة إلي ندوة بعنوان تراثنا ميراثنا وحاضر بها كلا من الدكتور فكري حسن عالم المصريات ومدير برنامج التراث بالجامعة الفرنسية، وبمشاركة الدكتور مصطفى الصغير مدير آثار الكرنك وطريق الكباش، والدكتور حسن رفعت مدرس بقسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر.

وفي السياق ذاته، شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة المهندسة نورا عثمان، ووحدة أيادى مصر برئاسة نجوى علي، فى معرض الحرف اليدوية والتراثية المقام على هامش اليوم التراثي ( تراثنا ميراثنا ) وذلك للعام الثانى على التوالي، من خلال المشاركة بعدة برامج ثقافية وترفيهية واستعراضية هادفة، تحمل العديد من الرسائل التي تبرز التراث الموروث من الماضي إلى الحاضر، كما تضمن اليوم برامج تسويقية شاركت بها وحدة تكافؤ الفرص وعارضي منصة أيادي مصر، وعارضين تابعين للمجلس القومي للمرأة، وعارضين تابعين للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وبعض البرامج الغذائية المقدمة من الفنادق السياحية.

وأوضحت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن جميع العارضين للمشغولات الحرفية سواء من السيدات أو الشباب، هم عبارة عن متدربي المركز الحرفي بالمحافظة من المرأة المعيلة أو شباب الخريجين الذين تم تمكينهم اقتصاديا بالتواجد بسوق العمل، مؤكدة حرص الوحدة على المشاركة في مثل هذه الاحتفاليات لتسويق منتجاتهم بالإضافة إلى منصة أيادي مصر، مشددة على أن التعاون مستمر فيما بين وحدة تكافؤ الفرص والمجلس القومي للمرأة في العديد من الندوات التوعوية، والتدريبات الحرفية علي مستوي المحافظة خاصة بقري حياة كريمة.

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