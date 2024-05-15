"بالمر" يقود تشكيل تشيلسي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الشاب كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام برايتون، حيث يتواجد على رأس هجوم البلوز رفقة السنغالي نيكولاس جاكسون والأوكراني ميخايلو مودريك ونوني مادويكي.

ويحتل تشيلسي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يأتي برايتون عاشرًا وفي رصيده 48 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو - تشالوباه - بدياشيلي - كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - كونور جالاجير - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك.