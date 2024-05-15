استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر غارات الاحتلال على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين بمدينة غزة.

وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال استهداف مجموعة من الفلسطينيين، تجمعوا لالتقاط إشارة انترنت، في تقاطع شارع الجلاء مع شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، حيث وصل 3 جثامين أشلاء إلى المستشفى المعمداني، وجرح العشرات بينهم حالات حرجة.

كما استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي، مركبة مدنية شمال قطاع غزة.

وذكرت الوكالة إن طيران الاستطلاع الاسرائيلي استهدف بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما أسفر عن 3 شهداء وجرح آخرين.

كما استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا لعائلة الزين في بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استشهد مواطن إثر قصف إسرائيلي على شارع عائد البشيتي وسط مدينة رفح جنوبا.

وأصيب عدد كبير من النازحين جراء استهدافهم من قبل الاحتلال أثناء خروجهم من عيادة الوكالة بمخيم جباليا، كما استهدف القصف مجموعة من الصحفيين كانوا يتواجدون في المخيم دون إصابات.