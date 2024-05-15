هل يودع «VAR» الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، بإمكانية إلغاء تقنية الفيديو المساعد «VAR» في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل 2024-2025.

واستخدمت تقنية الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2019، وعملت على تصحيح الأخطاء التحكيمية خلال المباريات.

ووفقًا لشبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، فإن نادي وولفرهامبتون قدم اقتراحًا لإلغاء تقنية الفيديو «VAR» الموسم المقبل، في خطاب رسمي إلى رابطة البريميرليج.

تقنية الـVAR في الدوري الإنجليزي

وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن أندية الدوري الإنجليزي ستصوت على الاقتراح خلال الاجتماع السنوي الذي سيعقد خلال الشهر المقبل.

من جانبه، أكد متحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز أن الدوري سيسهل مناقشة تقنية «VAR» مع أنديتنا في الاجتماع العام السنوي الشهر المقبل.

وشدد المتحدث على أن الأندية يحق لها تقديم مقترحات في اجتماعات المساهمين، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي يدرك المخاوف والقضايا المتعلقة باستخدام تقنية «VAR».

وأتم متحدث البريميرليج تصريحاته، بأن الدوري الإنجليزي يدعم بشكل كامل استخدام VAR ويظل ملتزمًا بإجراء تحسينات مستمرة على النظام لصالح اللعبة والمشجعين.