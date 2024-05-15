القبض على عامل انتـ هك عرض طفل في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل بقرية إبراهيم عبدالهادي التابعة للمركز بعد قيامه بالتعدي على طالب فى الصف الثالث الإبتدائي جنسيا حال عملهما داخل ورشة موبيليا وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة.

ربة منزل تتهم عامل بورشة موبيليا بالتعدي على نجلها القاصر:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد من المدعوة"صفاء.أحمد.م"، 43عاما، ربة منزل ومقيمة قرية ابراهيم عبدالهادي دائرة المركز وبرفقتها نجلها "م.م.م"، 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي ويعمل بورشة نجارة بذات القرية وقيام المدعو"زياد.خ.إ"، 16عاما، عامل بذات الورشة ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجلها جنسيا وذلك حال تواجدهما بالورشة محل عملهما.

جرى تقنين الإجراءات وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المشكو فى حقه و بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.