رئيس "السكة الحديد" ناعيًا هشام عرفات: صاحب مسيرة متميزة في تطوير منظومة النقل

نعي المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق الذي وافته المنية اليوم.

مؤكداً ان الفقيد صاحب مسيرة متميزة، وكانت فترة توليه حقيبة وزارة النقل حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطنه وفي تطوير منظومة النقل في مصر .

ويتقدم المهندس محمد عامر بالنيابة عن جميع العاملين بالهيئة القومية لسكك حدي مصر إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.