«جوجل» تطرح أندرويد 15 بيتا 2.. تعرف علي مميزاته

حدث جديد عن تحول كبير للضوء نحو ابتكارات الذكاء الاصطناعي Google I/O 2024، مما يعد تطورا لتحديثات أندرويد وبالرغم من هذا التغيير الا أن جوجل دائما في خدمة عشاق أندرويد.

وأفادت الشركة أنها في القريب سوف تصدر أندرويد 15 بيتا 2 بعد يوم واحد من مؤتمر المطورين، حيث تكشف جوجل تقليديا عن تحديثات تجريبية حديثة لنظام أندرويد خلال كلمتها الرئيسية.

وتدور القصة حول تطورات الذكاء الاصطناعي مع تولي منتجات مثل Gemini مسؤلية المبادرة، كما يعد ظهور Android 15 Beta 2 علامة الي عشاق التكنولوجيا وإشارة إلى المطورين الذين يتطلعون إلى المرحلة التالية في تطور أندرويد.

وبالرغم من أن جوجل لم تكشف عن تفاصيل ما يشمل هذا الإصدار التجريبي الحديث فمن الواضح أن هذا التحديث، مثل قبله ، يستهدف في المقام الأول المطورين والمستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا، وتنصح جوجل أولئك الذين ليسوا ضمن هذه الفئات بانتظار الإصدار المستقر من أندرويد 15، المتوقع في وقت قادم من العام.



ومن المقرر لهذا الإطلاق، أعلن العديد من مصنعي المعدات الأصلية بالفعل عن مشاركتهم في برنامج Android 15 Developer Preview.

وتتيح هذه المبادرة لمطوري التطبيقات والمستخدمين المتقدمين تثبيت إصدار أندرويد القادم على أجهزة مختارة من Tecno وOnePlus وRealme وNothing.

يعد هذا الوصول المبكر مفيدا بشكل خاص لاختبار توافق التطبيق مع نظام التشغيل الجديد، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن Android 15 Beta 1، المتوفر حاليا من خلال مصنعي المعدات الأصلية، يأتي بدون التخصيصات المعتادة المتوقعة في واجهات المستخدم الخاصة بهم.

لا يزال التزام جوجل تجاه أندرويد قويا

بالإضافة إلى ذلك، نظرً 7⁷ لاحتمال وجود أخطاء في هذه الإصدارات الأولية، يتم تحذير المستخدمين من إجراء نسخ احتياطي لبياناتهم قبل التثبيت، حيث يؤكد هذا التطور في Google I/O 2024 على التزام جوجل المستمر بتعزيز نظام أندرويد البيئي مع دفع الحدود أيضًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مع انتظار مجتمع أندرويد بالمزيد من التفاصيل حول Android 15 Beta 2، فمن ال أنه حتى مع احتلال الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة، فإن تطور أندرويد يظل عنصرا حاسم مرحب في التقدم التكنولوجي لشركة جوجل.